РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долга по премиальным выплатам
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Как сообщает пресс-служба РФС, клуб задолжал 31-летнему игроку премиальные выплаты.
Отмечается, что санкции будут сняты после того, как «Тамбов» выплатит задолженность в полном объёме.
Галиулин выступал за «Тамбов» в сезоне-2018/19 и записал в свой актив одну голевую передачу в 11 матчах. Нынешний сезон он на правах аренды проводит в клубе ФНЛ «Нефтехимик».
Ранее сообщалось, что РФС разрешил «Оренбургу» играть домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года.