РФС разрешил «Оренбургу» играть домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года

Российский футбольный союз (РФС) позволил клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» проводить домашние матчи на стадионе «Газовик», который ранее не прошёл лицензирование.

Как сообщает пресс-служба РФС, стадион «Газовик» получил сертификат соответствия второй категории, который действителен до 15 сентября 2021 года. «Оренбург» сможет проводить на арене домашние матчи чемпионата и Кубка России.

Стадион «Газовик» вмещает 7520 человек. Ближайший домашний матч «Оренбург» проведёт 22 сентября с московским «Локомотивом».

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