Промоутер рассказал о ходе восстановления Тайсона Фьюри после сильного рассечения

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о здоровье своего клиента после поединка со шведом Отто Уаллином, в котором он получил серьёзное рассечение.

«Мы не знаем наверняка, заживёт ли это ужасное рассечение через шесть-семь недель. Тайсон не сможет заниматься физическими упражнениями в течение двух месяцев. После этого или сразу после Рождества ему нужно начать спарринговать, чтобы к середине февраля он был готов», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

Он отметил, что как выяснилось, британцу не придётся проводить пластическую операцию на рассечённой брови.

«Но мы все равно должны убедиться, что с ним все в порядке. В боксе всегда есть риск. Один удар может всё изменить», — добавил промоутер.

Фьюри был госпитализирован после победы над Уаллином, которую он одержал единогласным решением судей. В третьем раунде он получил сильное рассечение над правым глазом. Ему было наложено 47 швов.

Ранее сообщалось, что реванш Фьюри с Уайлдером может быть отложен из-за сильного рассечения британца.