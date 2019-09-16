Реванш Фьюри с Уайлдером может быть отложен из-за сильного рассечения британца

Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может быть перенесён на более поздний срок.

«Если рассечение не заживёт как следует, бой, возможно, придётся отложить. Надеюсь, этого не случится. Всё зависит от того, как будет проходить выздоровление», — приводит Boxing247 слова промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

Он отметил, что речь идёт не столько о самом бое, сколько о возможном срыве подготовки к нему.

Первый бой Фьюри с Уайлдером завершился вничью. Реванш запланирован на 22 февраля 2020 года.

Ранее отец Фьюри выразил опасения, что полученное в бою с Уаллином рассечение может стоить его сыну карьеры.