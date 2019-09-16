Реванш Фьюри с Уайлдером может быть отложен из-за сильного рассечения британца

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Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может быть перенесён на более поздний срок.
Реванш Фьюри с Уайлдером может быть отложен из-за сильного рассечения британца
  • Reuters

«Если рассечение не заживёт как следует, бой, возможно, придётся отложить. Надеюсь, этого не случится. Всё зависит от того, как будет проходить выздоровление», — приводит Boxing247 слова промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

Он отметил, что речь идёт не столько о самом бое, сколько о возможном срыве подготовки к нему.

Первый бой Фьюри с Уайлдером завершился вничью. Реванш запланирован на 22 февраля 2020 года.

Ранее отец Фьюри выразил опасения, что полученное в бою с Уаллином рассечение может стоить его сыну карьеры.

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