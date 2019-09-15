Отец Фьюри опасается, что полученное в бою с Уаллином рассечение может стоить его сыну карьеры

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Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказал опасение, что полученное в поединке со шведом Отто Уаллином рассечение может стоить его сыну карьеры.
Отец Фьюри опасается, что полученное в бою с Уаллином рассечение может стоить его сыну карьеры
  • © Birdie Thompson/AdMedia
  • globallookpress.com

«Была бы моя воля, вся команда Тайсона ушла бы. Если так будет продолжаться, то его карьера закончится. Его воля к победе беспрецедентна, но он сделал тяжёлую работу. Такая травма могла бы завершить его карьеру, возможно, ему потребуется операция», — приводит слова Джона Фьюри Boxingscene.

Фьюри был госпитализирован после победы над Уаллином, которую он одержал единогласным решением судей. В третьем раунде он получил сильное рассечение над правым глазом.

Ранее сообщалось, что Оскар Де ла Хойя уверен в победе Сауля Альвареса над Сергеем Ковалёвым.

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