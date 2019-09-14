Де ла Хойя уверен в победе Альвареса над Ковалёвым
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«Сейчас Альварес хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях в бою против одного из самых опасных бойцов последних лет. Я уверен, что Сауль остановит Ковалева», — цитирует де ла Хойю WBN.
Он также отметил, что Канело является крупнейшей звездой в боксе вне зависимости от весовой категории.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее промоутер Кэти Дува заявила, что Альварес заслуживает похвалы за смелость выйти на бой с Ковалёвым.