Де ла Хойя уверен в победе Альвареса над Ковалёвым

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Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что его клиент, чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес одержит победу над российским обладателем пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.
Де ла Хойя уверен в победе Альвареса над Ковалёвым
  • © Сергей Ковалев / Instagram

«Сейчас Альварес хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях в бою против одного из самых опасных бойцов последних лет. Я уверен, что Сауль остановит Ковалева», — цитирует де ла Хойю WBN.

Он также отметил, что Канело является крупнейшей звездой в боксе вне зависимости от весовой категории.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее промоутер Кэти Дува заявила, что Альварес заслуживает похвалы за смелость выйти на бой с Ковалёвым.

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