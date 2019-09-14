Дува считает, что Альварес заслуживает похвалы за смелость выйти на бой с Ковалёвым
- AFP
«Альварес заслуживает похвалы за то, что он бросил вызов Сергею. Победит или проиграет, он уже войдёт в историю. Сергей рад получить возможность испытать свои силы против другого сильнейшего боксёра мира», — приводит слова Дувы ТАСС.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO.