Адвокат предположила, из-за чего могли появиться взыскания к Протасовицкому

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Татьяна Прилипко — адвокат четвёртого фигуранта дела Павла Мамаева и братьев Кокориных Александра Протасовицкого — высказала мнение о причинах появления взысканий в адрес своего подзащитного, которые он получил в СИЗО.
Адвокат предположила, из-за чего могли появиться взыскания к Протасовицкому
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Протасовицкому придумали эти взыскания за его принципиальность. На него с самого начала оказывалось колоссальное давление. Это началось ещё на стадии предварительного следствия. Когда был первый допрос, следователь предложил ему или дать показания на Мамаева и Кокориных о том, что был предварительный сговор, и после этого уйти домой, или сесть вместе с ними. Как порядочный человек, он не стал ничего писать и остался с друзьями», ―  заявила Прилипко.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому.

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