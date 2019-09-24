Адвокат предположила, из-за чего могли появиться взыскания к Протасовицкому

Татьяна Прилипко — адвокат четвёртого фигуранта дела Павла Мамаева и братьев Кокориных Александра Протасовицкого — высказала мнение о причинах появления взысканий в адрес своего подзащитного, которые он получил в СИЗО.

«Протасовицкому придумали эти взыскания за его принципиальность. На него с самого начала оказывалось колоссальное давление. Это началось ещё на стадии предварительного следствия. Когда был первый допрос, следователь предложил ему или дать показания на Мамаева и Кокориных о том, что был предварительный сговор, и после этого уйти домой, или сесть вместе с ними. Как порядочный человек, он не стал ничего писать и остался с друзьями», ― заявила Прилипко.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому.