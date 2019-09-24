Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Короткая ссылка
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Саша знал, что они приедут. Ждал их. Но при этом мы прекрасно понимаем, что у них сейчас свои проблемы, связанные с футболом. Кокорин уже в Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Не приехали так не приехали. Что поделаешь?» — рассказала адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что суд перенёс рассмотрение УДО Протасовицкого из-за опоздания адвоката.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить