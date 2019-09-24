Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

«Саша знал, что они приедут. Ждал их. Но при этом мы прекрасно понимаем, что у них сейчас свои проблемы, связанные с футболом. Кокорин уже в Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Не приехали так не приехали. Что поделаешь?» — рассказала адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что суд перенёс рассмотрение УДО Протасовицкого из-за опоздания адвоката.