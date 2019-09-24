Маррей одержал первую победу в одиночном разряде на турнире ATP после операции
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В матче первого круга турнира категории ATP 250 в китайском Чжухае 32-летний британец, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе, взял верх над американцем Теннисом Сандгреном. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:1.
Это первая победа Маррея в одиночном разряде после перенесённых операций. Его следующим соперником станет австралиец Алекс де Минор.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не сыграет на турнире АТР в Пекине.