Маррей одержал первую победу в одиночном разряде на турнире ATP после операции

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал первую победу в мужском одиночном разряде с января на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче первого круга турнира категории ATP 250 в китайском Чжухае 32-летний британец, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе, взял верх над американцем Теннисом Сандгреном. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:1.

Это первая победа Маррея в одиночном разряде после перенесённых операций. Его следующим соперником станет австралиец Алекс де Минор.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не сыграет на турнире АТР в Пекине.