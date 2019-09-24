Медведев не сыграет на турнире АТР в Пекине

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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Медведев не сыграет на турнире АТР в Пекине
  • © Global Look Press

«Мы уже сейчас знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, будет две недели готовиться к Шанхаю. В зависимости от его выступления на турнире станет ясно, как он будет действовать дальше. Я не исключаю возможности пропуска какого-то ещё соревнования этой осенью», — цитируют тренера сборной России на Кубке Дэвиса Игоря Куницына «Известия».

Турнир АТР в Пекине пройдёт с 28 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что Дзюба поздравил теннисиста Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге.

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