Дзюба поздравил теннисиста Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге

Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поздравил отечественного теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю с уверенной победой на St. Petersburg Open! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс. Было невероятно круто. Удачи и без травм», — написал Дзюба под совместным фото с четвёртой ракеткой мира в Instagram.

В финале Медведев обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1.

Напомним, что в этом сезоне Медведев также выигрывал турниры в Софии и Цинциннати и стал финалистом турнира Большого шлема — US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее мать Медведева рассказала, как её сын начал заниматься теннисом.