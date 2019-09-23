Дзюба поздравил теннисиста Медведева с победой на турнире в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Поздравляю с уверенной победой на St. Petersburg Open! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс. Было невероятно круто. Удачи и без травм», — написал Дзюба под совместным фото с четвёртой ракеткой мира в Instagram.
В финале Медведев обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1.
Напомним, что в этом сезоне Медведев также выигрывал турниры в Софии и Цинциннати и стал финалистом турнира Большого шлема — US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Ранее мать Медведева рассказала, как её сын начал заниматься теннисом.