Мать Медведева рассказала, как её сын начал заниматься теннисом

Ольга Медведева, мать четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала, как её сын начал заниматься теннисом.

«Привела в теннис Даниила я, но это было случайно. Даниил был очень любознательным мальчиком, ему не нравилось сидеть без дела, поэтому он занимался всем», — цитирует мать спортсмена «Спорт-Экспресс».

По словам Ольги Медведевой, она раньше не очень любила спорт, но семья решила отдать ребёнка в разные секции, среди которых были плавание и теннис. Она отметила, что конкретно в теннис Даниила привели по объявлению, когда группу набирала заслуженный тренер России Екатерина Крючкова.

«Я нашла на даче какие-то кроссовки, причём они были старшей сестры Даниила — розовые, и розовую же ракетку. Так он на этот просмотр и пошёл. Екатерина Ивановна брала не всех, проходил серьёзный отбор, она приняла в группу всего трёх человек, в том числе и Даниила», — добавила Ольга Медведева.

Медведев в этом сезоне одержал победы на турнирах в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он также стал финалистом турнира Большого шлема — US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP.