Шляхтин отреагировал на решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал ожидаемым решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах российскую организацию.

«Решение совета было ожидаемо», — цитирует Шляхтина ТАСС.

По его словам, одним из последних условий для восстановления являлась проверка Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допинг-проб московской антидопинговой лаборатории, но после того, как 23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, у ВФЛА практически не было шансов на восстановление. Он также отметил, что следующее заседание на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА состоится в ноябре.

«Совет озвучил эту дату и те условия, которые должны быть выполнены к этому сроку. Все, что находится в компетенции ВФЛА, мы должны сделать», — сказал Шляхтин.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года после расследования WADA. С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что IAAF не стала восстанавливать ВФЛА в правах.