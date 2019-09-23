IAAF не стала восстанавливать ВФЛА в правах

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Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что было принято решение продлить отстранение российской организации.
IAAF не стала восстанавливать ВФЛА в правах
  • Reuters

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — приводит слова Андерсена ТАСС.

Данное решение было принято на конгрессе IAAF в Катаре.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. 

Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил, что хочет восстановления прав ВФЛА.

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