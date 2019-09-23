IAAF не стала восстанавливать ВФЛА в правах
- Reuters
«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — приводит слова Андерсена ТАСС.
Данное решение было принято на конгрессе IAAF в Катаре.
ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.
Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил, что хочет восстановления прав ВФЛА.