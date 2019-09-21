Президент IAAF заявил, что хочет восстановления прав ВФЛА

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Глава Международный федерации лёгкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу заявил, что хочет восстановления прав Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Президент IAAF заявил, что хочет восстановления прав ВФЛА
  • Reuters

«ВФЛА движется в правильном направлении. Да, проблема с дисквалифицированными, но продолжающими работу тренерами остаётся», — приводит слова Коу «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Он отметил, что сложно контролировать ситуацию на такой большой территории, но это является одним из требований к ВФЛА. По его словам, ещё предстоит много работы по анализу данных московской антидопинговой лаборатории, но уже важно, что Россия смогла их предоставить для Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Вопрос о восстановлении будет решаться исходя из рекомендаций специальной рабочей группы. Конечно, я хочу, чтобы все критерии были выполнены и Россия вернулась в качестве восстановленной федерации, но только на тех основаниях, что более не будет угроз чистым спортсменам», — сказал Коу.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года. С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории.

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