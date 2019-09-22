Вдова экс-футболиста «Зенита» Риксена рассказала о последних днях жизни мужа

Вдова бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена Вероника заявила, что она не находилась рядом с мужем в последние дни его жизни.

«Он настоял на том, чтобы я ушла. Это был его выбор. Это последнее, чего я хотела. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним до конца. Я бы заботилась о нём, пока мы могли справляться с болезнью. Буду до конца жизни корить себя за то, что согласилась не видеться с ним в последние дни», — цитирует вдову игрока Daily Record.

По её словам, Фернандо понимал, насколько эмоциональным ударом будет его смерть для семьи, и поэтому не хотел, чтобы это видели жена и дочь.

«Я чем-то занималась по дому, услышала звонок, и мне сказали, что мужа больше нет в живых. К этому всё шло, но невозможно подготовиться к словам о смерти», — сказала Вероника Риксен.

Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной и неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Риксена.