Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семье и близким скончавшегося футболиста Фернандо Риксена.

«Сегодня мы потеряли гораздо больше, чем выдающегося игрока. Фернандо был воплощением того, что значит отвечать добром и солидарностью, стоя перед лицом болезни. Его борьба с заболеванием оставила незабываемое наследие миру, которое выходит далеко за пределы футбольной сферы. Мои мысли с женой Фернандо, его дочерью, семьёй и друзьями», — цитирует Инфантино Twitter ФИФА.

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни бывший футболист был долгое время прикован к постели, потеряв способность разговаривать. В составе «Зенита» Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

Ранее экс-футболист «Зенита» Горшков рассказал, каким ему запомнился Риксен.