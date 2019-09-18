Экс-футболист «Зенита» Горшков рассказал, каким ему запомнился Риксен

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего партнёра по команде Фернандо Риксена.

«Соболезнования семье, жене, ребёнку, близким. Очень жаль. Риксен запомнился своим бойцовским характером и профессионализмом», — цитирует Горшкова Sport24.

По его словам, Риксен был бойцом и всегда полностью отдавался на тренировках и матчах.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.

Ранее гендиректор российского клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» организует акцию в память о Риксене.