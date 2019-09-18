Медведев заявил, что «Зенит» организует акцию в память о Риксене
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- РИА Новости
«По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.
18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.
Ранее ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Зенита».