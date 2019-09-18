ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Зенита»

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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на новость о смерти бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена.
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Зенита»
  • © imago sportfotodienst
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«Наши мысли с семьёй и друзьями Фернандо Риксена, который ушёл из жизни в возрасте 43 лет после борьбы с болезнью двигательного нейрона», — говорится в сообщении пресс-службы организации в Twitter.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Алкмар Занстрек», «Рейнджерс», и за сборную Нидерландов по футболу.

Риксен скончался 18 сентября.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене.

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