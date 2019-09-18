Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене

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Матч между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», который пройдёт в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начнётся с минуты молчания в память о бывшем футболисте сине-бело-голубых Фернандо Риксене.
Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене
  • © Igor Kritskiy/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

Встреча состоится 21 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также за сборную Нидерландов по футболу.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.

Ранее экс-хавбек «Зенита» Роман Широков выразил соболезнования в связи со смертью Риксена.

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