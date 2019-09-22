Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали петицию, адресованную к Российскому футбольному союзу (РФС), относительно гола нападающего Артёма Дзюбы в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был засчитан из-за офсайда.

Соответствующая петиция была размещена на change.org.

«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче десятого тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды», — говорится в тексте обращения.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Зенита». Дзюба дважды переправил мяч в ворота «Рубина» — на 42-й и 90-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайдов.

Ранее сообщалось, что Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан.