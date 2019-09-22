Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы
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Соответствующая петиция была размещена на change.org.
«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче десятого тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды», — говорится в тексте обращения.
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Зенита». Дзюба дважды переправил мяч в ворота «Рубина» — на 42-й и 90-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайдов.
Ранее сообщалось, что Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан.