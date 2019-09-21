Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба с юмором прокомментировал эпизод с отменой его гола в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан
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«Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Роберта Мака торчало в офсайде. Это гол, это футбол, а как всё было разыграно! Я расстроен. Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Пожалуйста. Нельзя такие не засчитывать. В касание принял, отдал, гол. Это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Он также пошутил, что арбитр мог бы не засчитать другие голы «Зенита», но при этом засчитать его дубль.

«А если серьёзно, то самое главное — мы выиграли. Далер Кузяев меня лишил ассистентского хет-трика опять. Травят. Ладно, ничего — это футбол. Пойду расстроюсь, поплачусь в подушку. Обидно, чёрт возьми», — добавил форвард.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Зенита». Дзюба дважды переправил мяч в ворота «Рубина» — на 42-й и 90-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайдов.

Ранее сообщалось, что два гола Георгия Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ.

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