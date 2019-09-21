Уайт высказался о боксёрском бое Ковалёва и Альвареса в один день с турниром UFC 244

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал проведение боксёрского поединка между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в один день с турниром UFC 244.

«Они сошли с ума, если решили проводить на DAZN бой в один день с трансляцией нашего турнира», — цитирует главу UFC ESPN.

При этом он отметил, что, если события будут грамотно распределены по времени вещания, всё может сложиться успешно.

«При ином варианте они просто безумцы», — сказал Уайт.

Главным событием турнира UFC 244 в Лас-Вегасе, который состоится 2 ноября, станет поединок Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля.

В этот же день Ковалёв и Альварес сразятся за звание чемпиона мира по версии WBO.

Ранее Уайт рассказал, когда ирландец Конор Макгрегор может провести следующий бой.