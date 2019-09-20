Экс-футболист ЦСКА: об увольнении Гончаренко не может быть и речи
- @pfc_cska
«Игра не удалась, но об увольнении главного тренера не может быть и речи. Если бы Гончаренко купили тех игроков, которых он запросил, а результата бы не было, то можно было бы говорить об этом», — цитирует эксперта Sport24.
По его словам, одной из главных причин такого поражения стала слишком короткая скамейка армейцев. Помимо этого, он отметил падение уровня всего российского чемпионата в целом.
«Где-то молодых и перспективных вылавливать надо, как это было с Красичем, Жо, но такие футболисты предпочитают Европу. Тот же Бекао: его засветили — и он сразу уехал», — сказал Масалитин.
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Лудогорца».
Ранее тренер «Лудогорца» заявил, что не считает победу над ЦСКА лёгкой.