Экс-футболист ЦСКА: об увольнении Гончаренко не может быть и речи

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что не стоит увольнять главного тренера команды Виктора Гончаренко после разгромного поражения от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.
Экс-футболист ЦСКА: об увольнении Гончаренко не может быть и речи
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«Игра не удалась, но об увольнении главного тренера не может быть и речи. Если бы Гончаренко купили тех игроков, которых он запросил, а результата бы не было, то можно было бы говорить об этом», — цитирует эксперта Sport24.

По его словам, одной из главных причин такого поражения стала слишком короткая скамейка армейцев. Помимо этого, он отметил падение уровня всего российского чемпионата в целом. 

«Где-то молодых и перспективных вылавливать надо, как это было с Красичем, Жо, но такие футболисты предпочитают Европу. Тот же Бекао: его засветили — и он сразу уехал», — сказал Масалитин.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Лудогорца».

Ранее тренер «Лудогорца» заявил, что не считает победу над ЦСКА лёгкой.

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