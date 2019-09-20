Тренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой

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Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал разгромную победу своей команды над российским ЦСКА в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Тренер «Лудогорца» не считает победу над ЦСКА лёгкой
  • © pfc_cska / Instagram

«Это одна из самых крупных побед в сезоне, но её нельзя назвать лёгкой. Даже напротив, игра была очень напряжённая», — приводит слова специалиста ТАСС.

Он отметил, что его команда пыталась создавать армейцам проблемы через зону 17-летнего защитника Вадима Карпова, а также постоянно прессинговать красно-синих.

«Мы воспользовались тем, что у соперника остались свободные зоны в обороне», — добавил Генчев.

Встреча прошла в Разграде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА и «Краснодар» находятся в одинаковом состоянии перед десятым туром РПЛ.

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