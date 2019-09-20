ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
  • © Lujinbo/Xinhua
  • globallookpress.com

«Не спешите «переобуваться»! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter.

До этого Медведев признался, что его отец является болельщиком «Ростова» и он сам до недавнего времени поддерживал эту команду. По словам четвёртой ракетки мира, он побывал на стадионе петербургского «Зенита», заявив, что таким образом «переобулся».

Медведев является финалистом US Open 2019 года.

Ранее Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего собирается обыграть Медведева на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить