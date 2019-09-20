ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.

«Не спешите «переобуваться»! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter.

До этого Медведев признался, что его отец является болельщиком «Ростова» и он сам до недавнего времени поддерживал эту команду. По словам четвёртой ракетки мира, он побывал на стадионе петербургского «Зенита», заявив, что таким образом «переобулся».

Медведев является финалистом US Open 2019 года.

Ранее Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего собирается обыграть Медведева на турнире ATP в Санкт-Петербурге.