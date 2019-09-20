Рублёв рассказал, за счёт чего собирается обыграть Медведева на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Нет чего-то определённого, за счёт чего можно обыграть его. Просто выходить и показывать, на что я способен. Пытаться изо всех сил. Стараться выложиться по полной», — приводит слова 21-летнего спортсмена официальный сайт турнира.

Он отметил, что если его ждёт поражение в предстоящем матче, то это будет показателем его уровня на данный момент. Тем не менее он намерен бороться за каждый мяч.

«Знаю его хорошо, и он меня тоже. Мы знаем, чего ожидать друг от друга в плане игры», — добавил Рублёв.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. Рублёв находится на 38-м месте в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса и вышел в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.