Рублёв рассказал, за счёт чего собирается обыграть Медведева на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге с соотечественником Даниилом Медведевым.
Рублёв рассказал, за счёт чего собирается обыграть Медведева на турнире ATP в Санкт-Петербурге
  • Reuters

«Нет чего-то определённого, за счёт чего можно обыграть его. Просто выходить и показывать, на что я способен. Пытаться изо всех сил. Стараться выложиться по полной», — приводит слова 21-летнего спортсмена официальный сайт турнира.

Он отметил, что если его ждёт поражение в предстоящем матче, то это будет показателем его уровня на данный момент. Тем не менее он намерен бороться за каждый мяч.

«Знаю его хорошо, и он меня тоже. Мы знаем, чего ожидать друг от друга в плане игры», — добавил Рублёв.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. Рублёв находится на 38-м месте в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса и вышел в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить