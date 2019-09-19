В Амстердаме убит голландский футболист

Нидерландский футболист Келвин Мейнард был застрелен неизвестными на одной из улиц Амстердама.

Как сообщает пресс-служба полиции Нидерландов, 18 сентября в Амстердаме был застрелен 32-летний футболист Келвин Мейнард. Спортсмен находился в автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на скутере и открыли огонь. Футболист получил ранения, не совместимые с жизнью.

На протяжении своей карьеры Мейнар выступал за ряд голландских клубов, а также в Англии, Венгрии и Бельгии.

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