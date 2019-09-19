В Амстердаме убит голландский футболист

Короткая ссылка
Нидерландский футболист Келвин Мейнард был застрелен неизвестными на одной из улиц Амстердама.
В Амстердаме убит голландский футболист
  • © Inter Visual Studio via REUTERS TV

Как сообщает пресс-служба полиции Нидерландов, 18 сентября в Амстердаме был застрелен 32-летний футболист Келвин Мейнард. Спортсмен находился в автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на скутере и открыли огонь. Футболист получил ранения, не совместимые с жизнью.

На протяжении своей карьеры Мейнар выступал за ряд голландских клубов, а также в Англии, Венгрии и Бельгии.

Ранее биограф Риксена рассказал о последних днях его жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить