Биограф Риксена рассказал о последних днях его жизни

Друг и биограф Фернандо Риксена Винсент де Врис рассказал о состоянии экс-футболиста «Зенита» в последние дни жизни.

«Последний раз я видел его десять дней назад. Он выглядел очень измождённым. Он общался через компьютер. Когда он написал букву «у», его глаза закрылись, затем написал букву «с», и ситуация повторилась. Он пытался набрать слово «устал». У Фернандо случались плохие дни, но он всегда их преодолевал. А тогда я впервые осознал, что сейчас у него это не получится. Здесь ещё и психологический фактор. В определённый момент ты теряешь смысл жизни. Ты просыпаешься и не в состоянии ничего сделать. Ты лежишь в постели, смотришь телевизор — и так ежедневно. Последние три дня он едва был в сознании. Самое грустное то, что ты продолжаешь воспринимать информацию. Фернандо до последнего дня знал всё о некоторых чемпионатах и думал об этом», — цитирует де Вриса AD.

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен умер 18 сентября 2019 года от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза. Бывший спортсмен боролся с недугом с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 43 лет ушёл из жизни экс-футболист «Зенита» Риксен.