Польский пилот Кубица покинет Williams по завершении сезона-2019

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила об уходе польского гонщика Роберта Кубицы по окончании сезона 2019 года.

«Я хочу поблагодарить команду за последние два года, за то, что они помогли мне вернуться в «Формулу-1». Я получил удовольствие, сотрудничая с Williams сначала в роли резервного пилота, а в этом году — в роли основного, но чувствую, что пришло время сделать следующий шаг в своей карьере», — заявил 34-летний гонщик.

Кубица, вернувшийся в «Формулу-1» после семилетнего перерыва, который был связан с серьёзной аварией в феврале 2011 года, по итогам 14 гонок текущего сезона набрал одно очко, заняв десятое место на Гран-при Германии из-за штрафа гонщиков Alfa Romeo.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год.