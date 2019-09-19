Польский пилот Кубица покинет Williams по завершении сезона-2019

Короткая ссылка
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила об уходе польского гонщика Роберта Кубицы по окончании сезона 2019 года.
Польский пилот Кубица покинет Williams по завершении сезона-2019
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я хочу поблагодарить команду за последние два года, за то, что они помогли мне вернуться в «Формулу-1». Я получил удовольствие, сотрудничая с Williams сначала в роли резервного пилота, а в этом году — в роли основного, но чувствую, что пришло время сделать следующий шаг в своей карьере», — заявил 34-летний гонщик.

Кубица, вернувшийся в «Формулу-1» после семилетнего перерыва, который был связан с серьёзной аварией в феврале 2011 года, по итогам 14 гонок текущего сезона набрал одно очко, заняв десятое место на Гран-при Германии из-за штрафа гонщиков Alfa Romeo.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить