Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии

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Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба чемпионата, такое решение было принято судьями в связи с тем, что алгоритм работы сцепления на машинах Alfa Romeo в момент старта не соответствовал техническому регламенту.

К итоговому времени пилотов было прибавлено по 30 штрафных секунд, что отбросило их с седьмого и восьмого на 12-е и 13-е места.

Таким образом, вместо них на седьмое и восьмое места поднялись пилоты Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а Льюис Хэмилтон и Роберт Кубица стали, соответственно, девятым и десятым.

Ранее сообщалось, что руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Даниила Квята на Гран-при Германии.

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