Команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год

Короткая ссылка
Американская команда «Формулы-1» Haas объявила состав пилотов на сезон 2020 года.
Команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, было принято решение продлить соглашения с действующими пилотами — французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном.

33-летний француз выступает за Haas c момента появления команды в «Формуле-1» 2016 года. Его лучшим результатом за это время является четвёртое место на Гран-при Австрии в сезоне-2018.

26-летний Магнуссен выступает за Haas с 2017 года. Свой лучший результат он, как и его напарник, показал в Австрии в 2018 году, финишировав пятым.

Ранее сообщалось, что глава FIA сравнил Шарля Леклера с Михаэлем Шумахером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить