Команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год

Американская команда «Формулы-1» Haas объявила состав пилотов на сезон 2020 года.

Как сообщает пресс-служба команды, было принято решение продлить соглашения с действующими пилотами — французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном.

33-летний француз выступает за Haas c момента появления команды в «Формуле-1» 2016 года. Его лучшим результатом за это время является четвёртое место на Гран-при Австрии в сезоне-2018.

26-летний Магнуссен выступает за Haas с 2017 года. Свой лучший результат он, как и его напарник, показал в Австрии в 2018 году, финишировав пятым.

Ранее сообщалось, что глава FIA сравнил Шарля Леклера с Михаэлем Шумахером.