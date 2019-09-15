Глава FIA сравнил Леклера с Шумахером
- Reuters
«Шарль чрезвычайно силён с точки зрения психологии. У него отличные чемпионские качества и то же умение вести команду за собой, которым обладал Михаэль Шумахер. Он будущее «Формулы-1» и Ferrari», — приводит слова Тодта Auto Bild.
21-летний Леклер являющийся воспитанником академии Ferrari, выступает за скудерию с 2019 года. В его активе семь подиумов и две победы в 14 гонках нынешнего сезона.
Ранее эксперт высказался о лечении Михаэля Шумахера в парижском госпитале.