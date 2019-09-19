Путин поздравил гимнасток Аверину и Селезнёву с золотом ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину и Екатерину Селезнёву с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.
Путин поздравил гимнасток Аверину и Селезнёву с золотом ЧМ
  • РИА Новости

В поздравительной телеграмме, адресованной Авериной и опубликованной на сайте Кремля, говорится: «Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила Вам стать девятикратной чемпионкой мира. Слагаемые Вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твёрдость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за Вас на пути к золоту».

В свою очередь, в обращении к Селезнёвой президент отметил, что это был её первый чемпионат мира, на котором ей удалось «взять высочайшую планку, продемонстрировать мастерство и красоту исполнения, силу».

Ранее сообщалось, что Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом, а Селезнёва — в упражнениях с обручем.

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