Путин поздравил гимнасток Аверину и Селезнёву с золотом ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину и Екатерину Селезнёву с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.

В поздравительной телеграмме, адресованной Авериной и опубликованной на сайте Кремля, говорится: «Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила Вам стать девятикратной чемпионкой мира. Слагаемые Вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твёрдость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за Вас на пути к золоту».

В свою очередь, в обращении к Селезнёвой президент отметил, что это был её первый чемпионат мира, на котором ей удалось «взять высочайшую планку, продемонстрировать мастерство и красоту исполнения, силу».

Ранее сообщалось, что Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом, а Селезнёва — в упражнениях с обручем.