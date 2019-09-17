Гимнастка Селезнёва победила в упражнениях с обручем на ЧМ в Азербайджане

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Россиянка Екатерина Селезнёва завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
Гимнастка Селезнёва победила в упражнениях с обручем на ЧМ в Азербайджане
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Селезнёва победила с результатом 23,500 балла. Второй стала Линой Ашрам из Израиля — 23,400. Ещё одна россиянка Дина Аверина стала обладательницей бронзовой медали, набрав 23,350 балла.

Также сегодня будут разыграны награды в упражнениях с мячом. Чемпионат мира в Баку завершится 23 сентября.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира Александра Солдатова пропустит ЧМ по художественной гимнастике в Баку.

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