Гимнастка Селезнёва победила в упражнениях с обручем на ЧМ в Азербайджане
- © Нина Зотина
- РИА Новости
Селезнёва победила с результатом 23,500 балла. Второй стала Линой Ашрам из Израиля — 23,400. Ещё одна россиянка Дина Аверина стала обладательницей бронзовой медали, набрав 23,350 балла.
Также сегодня будут разыграны награды в упражнениях с мячом. Чемпионат мира в Баку завершится 23 сентября.
Ранее сообщалось, что чемпионка мира Александра Солдатова пропустит ЧМ по художественной гимнастике в Баку.