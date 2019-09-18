«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Edijs Palens/Xinhua

Встреча, проходившая на «Арене Рига», завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2.

В составе ярославского клуба забрасывали Рушан Рафиков, Стефан да Коста и Никита Черепанов. У хозяев результативными бросками отличились Давид Улльстрём и Брэндон Макмиллан.

В других матчах игрового дня в КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь» 2:1 ОТ, «Витязь» оказался сильнее «Северстали» (4:1), а «Амур» уступил минскому «Динамо» (0:1 ОТ).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» победил «Авангард» и продолжает идти без поражений в КХЛ.

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