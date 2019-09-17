«Автомобилист» победил «Авангард» и продолжает идти без поражений в КХЛ
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Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Автомобилиста».
В составе «Автомобилиста» шайбы на счету Брукса Мэйсека, Дэна Секстона и Питера Холланда. За «Авангард» забрасывали Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.
В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» победил китайский «Куньлунь» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах хоккеиста Бурдасова.