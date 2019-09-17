«Автомобилист» победил «Авангард» и продолжает идти без поражений в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард».

Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Автомобилиста».

В составе «Автомобилиста» шайбы на счету Брукса Мэйсека, Дэна Секстона и Питера Холланда. За «Авангард» забрасывали Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» победил китайский «Куньлунь» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах хоккеиста Бурдасова.