«Автомобилист» победил «Авангард» и продолжает идти без поражений в КХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард».
«Автомобилист» победил «Авангард» и продолжает идти без поражений в КХЛ
  • @IHCAvtomobilist
  • Twitter

Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Автомобилиста».

В составе «Автомобилиста» шайбы на счету Брукса Мэйсека, Дэна Секстона и Питера Холланда. За «Авангард» забрасывали Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» победил китайский «Куньлунь» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах хоккеиста Бурдасова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить