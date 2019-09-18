Джеррард: «Рейнджерс» хочет выиграть матч первого тура ЛЕ и посвятить победу Риксену
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«Очень печальные новости для всех, особенно для его молодой семьи. От имени клуба я хотел бы почтить память Фернандо. Фантастический игрок, который играл от сердца», — приводит слова специалиста The Sun.
По его словам, команда намерена обыграть «Фейеноорд» в первом туре группового этапа Лиги Европы и посвятить победу умершему игроку. Для этого он попросил максимальной поддержки от болельщиков шотландского коллектива.
«Я уверен, что болельщики в настоящее время очень огорчены, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы добиться победы и посвятить её Фернандо», — сказал Джеррард.
Риксен выступал за «Рейнджерс» с 2000 по 2006 год. За это время он вместе с командой по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии, а также трижды становился победителем Кубка шотландской лиги.
18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.
Ранее экс-футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, каким ему запомнился Риксен.