Джеррард: «Рейнджерс» хочет выиграть матч первого тура ЛЕ и посвятить победу Риксену

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока команды Фернандо Риксена.

«Очень печальные новости для всех, особенно для его молодой семьи. От имени клуба я хотел бы почтить память Фернандо. Фантастический игрок, который играл от сердца», — приводит слова специалиста The Sun.

По его словам, команда намерена обыграть «Фейеноорд» в первом туре группового этапа Лиги Европы и посвятить победу умершему игроку. Для этого он попросил максимальной поддержки от болельщиков шотландского коллектива.

«Я уверен, что болельщики в настоящее время очень огорчены, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы добиться победы и посвятить её Фернандо», — сказал Джеррард.

Риксен выступал за «Рейнджерс» с 2000 по 2006 год. За это время он вместе с командой по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии, а также трижды становился победителем Кубка шотландской лиги.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.

Ранее экс-футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, каким ему запомнился Риксен.