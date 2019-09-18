Экс-футболист «Динамо» Воронин не исключает, что Кокорин может уехать в Европу

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Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин считает, что освобождённые из колонии по УДО нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев смогут вернуться в футбол.
Экс-футболист «Динамо» Воронин не исключает, что Кокорин может уехать в Европу
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«За этот срок невозможно разучиться играть в футбол. Мастерство — либо оно есть, либо его нет… Им сейчас не 35 лет», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игроки смогут прийти в оптимальную форму максимум за три месяца. Он также похвалил «Зенит» за то, что клуб не бросил Кокорина в трудную минуту.

«Закрыта ли дверь Кокорину в Европу? Почему? Великий Стрельцов отсидел несколько лет, вышел и дважды признавался лучшим игроком чемпионата СССР. Всё реально», — добавил Воронин.

Воронин выступал вместе с Кокориным за «Динамо» в период с 2010 по 2014 год.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября.

Ранее эксперт Валерий Рейнгольд оценил перспективы Кокорина и Мамаева в футболе.

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