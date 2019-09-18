Экс-футболист «Динамо» Воронин не исключает, что Кокорин может уехать в Европу
- © Илья Питалёв
- РИА Новости
«За этот срок невозможно разучиться играть в футбол. Мастерство — либо оно есть, либо его нет… Им сейчас не 35 лет», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».
По его мнению, игроки смогут прийти в оптимальную форму максимум за три месяца. Он также похвалил «Зенит» за то, что клуб не бросил Кокорина в трудную минуту.
«Закрыта ли дверь Кокорину в Европу? Почему? Великий Стрельцов отсидел несколько лет, вышел и дважды признавался лучшим игроком чемпионата СССР. Всё реально», — добавил Воронин.
Воронин выступал вместе с Кокориным за «Динамо» в период с 2010 по 2014 год.
Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября.
Ранее эксперт Валерий Рейнгольд оценил перспективы Кокорина и Мамаева в футболе.