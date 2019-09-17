Рейнгольд оценил перспективы Кокорина и Мамаева в футболе
- РИА Новости
«Всё у них будет в порядке. Они ребята молодые. У Кокорина самый футбольный возраст. «Зенит» не порвал с ним контракт и ждёт его», — заявил эксперт.
По его мнению, Кокорин способен привести себя в порядок за месяц, а спортивное восстановление Мамаева может проходить сложнее, но хорошей мотивацией станут интересные предложения от клубов.
Как добавил Рейнгольд, оба спортсмена могут ещё принести пользу отечественному футболу.
Ранее экс-футболист Сергей Кирьяков в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.