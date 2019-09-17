Рейнгольд оценил перспективы Кокорина и Мамаева в футболе

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Советский футболист, мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд в беседе с радио Sputnik оценил перспективы Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Рейнгольд оценил перспективы Кокорина и Мамаева в футболе
  • РИА Новости

«Всё у них будет в порядке. Они ребята молодые. У Кокорина самый футбольный возраст. «Зенит» не порвал с ним контракт и ждёт его», — заявил эксперт.

По его мнению, Кокорин способен привести себя в порядок за месяц, а спортивное восстановление Мамаева может проходить сложнее, но хорошей мотивацией станут интересные предложения от клубов.

Как добавил Рейнгольд, оба спортсмена могут ещё принести пользу отечественному футболу.

Ранее экс-футболист Сергей Кирьяков в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.

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