СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»

Зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-2019/20, составит порядка €2 млн.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оклад по новому соглашению составляет порядка €2,5 млн. Отмечается, что, таким образом, до июня 2020 года Кокорин заработает порядка €1,9 млн.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался.