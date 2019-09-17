СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»
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- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», оклад по новому соглашению составляет порядка €2,5 млн. Отмечается, что, таким образом, до июня 2020 года Кокорин заработает порядка €1,9 млн.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.
Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался.