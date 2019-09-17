ЦСКА поздравил Мамаева с днём рождения
- @pfc_cska
«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Мамаев играл за ЦСКА с 2007 по 2013 год.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб.