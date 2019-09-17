ЦСКА поздравил Мамаева с днём рождения

Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил полузащитника Павла Мамаева с 31-летием.

«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Мамаев играл за ЦСКА с 2007 по 2013 год.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб.