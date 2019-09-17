Агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о перспективах российского полузащитника Павла Мамаева, вышедшего на свободу по УДО, продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

«Не нужно забывать, что трансферное окно уже закрыто. Самое главное, что Александр Кокорин и Павел Мамаев на свободе, это надо приветствовать. Оба футболиста имеют возможность сыграть в России. Европейские клубы могли бы присмотреть Мамаева? Конечно. В будущем в этом списке могут быть и хорошие команды», — приводит слова Барбозы РИА Новости.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.