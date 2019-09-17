Агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб
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- РИА Новости
«Не нужно забывать, что трансферное окно уже закрыто. Самое главное, что Александр Кокорин и Павел Мамаев на свободе, это надо приветствовать. Оба футболиста имеют возможность сыграть в России. Европейские клубы могли бы присмотреть Мамаева? Конечно. В будущем в этом списке могут быть и хорошие команды», — приводит слова Барбозы РИА Новости.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.