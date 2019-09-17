Агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб

Короткая ссылка
Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о перспективах российского полузащитника Павла Мамаева, вышедшего на свободу по УДО, продолжить карьеру в одном из клубов Европы.
Агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Не нужно забывать, что трансферное окно уже закрыто. Самое главное, что Александр Кокорин и Павел Мамаев на свободе, это надо приветствовать. Оба футболиста имеют возможность сыграть в России. Европейские клубы могли бы присмотреть Мамаева? Конечно. В будущем в этом списке могут быть и хорошие команды», — приводит слова Барбозы РИА Новости.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить