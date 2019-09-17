CAS сократил срок дисквалификации Неймара
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Как сообщает пресс-служба суда, срок отстранения 27-летнего форварда сокращён с трёх до двух игр.
Неймар был дисквалифицирован за свои высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
По завершении встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, он позволил себе жёсткие высказывания относительно работы арбитра матча Дамира Скомины и судейства в целом.
В том матче МЮ одержал победу над ПСЖ со счётом 3:1, что по сумме двух игр (3:3) позволило команде из Манчестера пройти в следующий раунд за счёт большего количества голов на выезде.
Таким образом, Неймар сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге».
Ранее Неймар заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков.