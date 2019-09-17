CAS сократил срок дисквалификации Неймара

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию «Пари Сен-Жермен» на дисквалификацию бразильского форварда Неймара на три матча под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает пресс-служба суда, срок отстранения 27-летнего форварда сокращён с трёх до двух игр.

Неймар был дисквалифицирован за свои высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

По завершении встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, он позволил себе жёсткие высказывания относительно работы арбитра матча Дамира Скомины и судейства в целом.

В том матче МЮ одержал победу над ПСЖ со счётом 3:1, что по сумме двух игр (3:3) позволило команде из Манчестера пройти в следующий раунд за счёт большего количества голов на выезде.

Таким образом, Неймар сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге».

Ранее Неймар заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков.