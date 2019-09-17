Адвокат рассказала, когда будет рассмотрено прошение об УДО Протасовицкого

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Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, когда суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении её подзащитного.
Адвокат рассказала, когда будет рассмотрено прошение об УДО Протасовицкого
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Новостей по Протасовицкому ждать 24 сентября. Рассмотрение по УДО перенесли на эту дату. Нам начали объяснять, что нет сведений от потерпевших. Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что он во всём этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет»,  — приводит слова Прилипко «Чемпионат».

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу.

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