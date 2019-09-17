Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин и его брат Кирилл смогут покидать пределы России по условиям УДО.
Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Мамаев может продолжить карьеру в «Галатасарае»? Я, в любом случае, не в курсе спортивных планов Павла. Насколько мне известно, каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы России, там нет», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что подобное ограничение может быть наложено решениями каких-либо других органов, например службы судебных приставов.

«По постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки. Постановления для Мамаева и братьев Кокориных одинаковые? Полагаю, да. Это обычные, стандартные постановления», — добавил адвокат.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.

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