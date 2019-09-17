«Крылья Советов» ещё не вели переговоров с Мамаевым
- © Илья Питалёв
- РИА Новости
«Интерес, конечно, есть. Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду. Пока никаких предметных разговоров не было», — приводит ТАСС слова гендиректора клуба Виталия Шашкова.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее в «Ахмате» заявили, что готовы предложить контракт Мамаеву.