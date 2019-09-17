«Крылья Советов» ещё не вели переговоров с Мамаевым

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» ещё не вёл переговоров о возможном подписании контракта с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.

«Интерес, конечно, есть. Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду. Пока никаких предметных разговоров не было», — приводит ТАСС слова гендиректора клуба Виталия Шашкова.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Ахмате» заявили, что готовы предложить контракт Мамаеву.