В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву

Генеральный директор и вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу «Ахмат», — цитирует Айдамирова ТАСС.

При этом вице-президент «Ахмата» заявил, что клуб готов предложить Мамаеву контракт, если тот изъявит желание продолжить карьеру в Грозном.

По словам Айдамирова, по этому вопросу своё мнение уже выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее адвокат Юрий Падалко заявил, что Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом».