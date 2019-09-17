В «Ахмате» готовы предложить контракт Мамаеву
- Reuters
«Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу «Ахмат», — цитирует Айдамирова ТАСС.
При этом вице-президент «Ахмата» заявил, что клуб готов предложить Мамаеву контракт, если тот изъявит желание продолжить карьеру в Грозном.
По словам Айдамирова, по этому вопросу своё мнение уже выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее адвокат Юрий Падалко заявил, что Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом».